تعرف على أغلى فنجان قهوة في العالم

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أغلى قهوة في العالم قد تخلف شعورا بالغضب والمرارة في نفوس الأمريكيين جنوبي كاليفورنيا، ولكن ذلك ليس بسبب الكافيين. فمن دولار واحد وعشرين سنت للرطل الواحد من قهوة "غيشا" المحمصة، يتم بيع فنجان القهوة بعد التحضير بمبلغ 75 دولارا.

ويتم استيراد القهوة الطبيعية من بانما بمبلغ 803 دولارا للرطل الواحد، وذلك يعد من افضل الأسعار التنافسية، وهذا النوع لا يتوفر إلا في "كلاتش كوفي" شمالي الولايات المتحدة.

وتقول شركة القهوة إن "غيشا" هي نوع نادر من القهوة التي تصل إلى بانما عن طريق مخابر في كوستاريكا، علما وأن أصلها هو من اثيوبيا، وهي معروفة بعطرها الزهري ورائحة الشاي، وبنكهة الفاكهة ذات النواة الصلبة، ويشبه مذاق هذه القهوة إلى حد كبير طعم الفواكه.

هذه القهوة النادرة وباهضة الثمن ستكون متوفرة في "شاطئ ريدوندو"، وسان ديماس وأنتاريو ورانتشو كوكامونغا.

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