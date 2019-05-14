شاهد: تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلح في سان دييغو

أظهرت لقطات لكاميرات التصوير الخاصة برجال الشرطة "بوديكام" تبادل إطلاق النار الذي وقع العام الماضي بين عناصر الأمن وجو دارفيش في أحد الأحياء السكنية بسان دييغو. مكتب المدعي العام بسان دييغو سمح بعرض الصور التي تعود وقائعها إلى الـ 23 يونيو-حزيران 2018 وذلك في مراجعة لحيثيات الحادث.

وكانت الشرطة آنذاك بصدد التحقيق في بلاغ بخصوص أعمال فوضى واضطرابات في المبنى السكني، ولكن انبعاث رائحة دخان مريبة من إحدى الشقق جعل رجال الأمن يتصلون برجال الإطفاء الذين فتحوا الباب الأمامي للشقة التي كان يسكنها جو دارفيش، البالغ من العمر 28 عاما، والذي بادر بإطلاق النار وأصاب شرطيا على مستوى الظهر. دارفيش استمر في إطلاق النار وأصاب شرطيا آخر حيث أكد التحقيق أنه أطلق 22 رصاصة.

للمزيد:

قتيلان ومصابان في إطلاق نار في سياتل

إطلاق نار في محيط مسجد إبراهيم حسين شرق لندن أثناء صلاة التروايح

وعثر رجال الشرطة على المسلح ميتا جراء إصابته بعيار ناري في رأسه. وأكد التحقيق أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وكان مسلحا برشاش محلي الصنع ومسدس نصف آلي من عيار 9 ميليمتر. للتذكير نجا الشرطيان الذين أصيبا خلال تبادل إطلاق النار.