ترامب يعلق على حادثة إطلاق النار في معبد يهودي بسان دييغو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه عن حادثة اقتحام مسلح لمعبد يهودي بمدينة سان دييغو يوم السبت وأطلق النار من بندقية، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة اشخاص في جريمة كراهية آخر أيام احتفالات عيد الفصح.

وقال لصحفيين في البيت الأبيض:"أعمق المشاعر، والتعاطف مع الأشخاص الذين تضرروا في الحادث، وعائلاتهم وأحبائهم، من خلال محادثاتي الأخيرة، فالأمر يبدو وكأنه جريمة كراهية، يصعب تصديق ما يحدث".

وقالت السلطات إن المشتبه به لاذ بالفرار بسيارة من مكان الحادث وتم احتجازه بعد فترة وجيزة عندما توقف على جانب الطريق واستسلم للشرطة. وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى جون إيرنست (19 عاما) وإنه من سان دييجو.

وقال بيل جور قائد شرطة مقاطعة سان دييجو إن المحققين يفحصون "بيانا" يبدو أن المسلح قد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن "أدلة رقمية" أخرى.

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وأضاف أن الشرطة ومكتب التحقيقات الاتحادي يحققان في "تورط إيرنست المحتمل" في إضرام حريق متعمد في مسجد قريب منذ حوالي شهر.

وتم العثور على رسالة معادية للسامية كتبها شخص يسمي نفسه جون إيرنست على موقع (Pastebin.com) لتخزين النصوص على الإنترنت وموقع (Mediafire.com) لتخزين الملفات.

وفي تلك الرسالة، أعلن كاتبها أنه أضرم النار في مسجد بإسكونديدو، وهي بلدة تبعد حوالي 24 كيلومترا إلى الشمال من المعبد الذي شهد هجوم يوم السبت.