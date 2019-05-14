شاهد: خدمات عالية التقنية على متن حافلات الـ5g في الصين

مع إطلاق أول حافلة تعمل بنظام 5g، بمدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، أصبح بإمكان السائحين المتوافدين إلى المدينة أن يبقوا على اتصال بنظام النقل والاستفادة من مجموعة الخدمات الترفيهية التي توفرها الحافلة لركابها.

وعلى متن هذه الحافلة ذات التقنية العالية، يقدم مزود خدمة "china telecom" تطبيق 5G مع سلسلة من الخرائط البانورامية والبث المباشر، والمؤتمرات عبر الفيديو إضافة إلى العلاجات طويلة الأجل.

وقال زهاو كسويي خبير "china telecom"، إنه أصبح بإمكان المتنقلين في الحافلة الاستفادة من شبكة 5G اللاسلكية، ومشاهدة برامج البث التلفزيوني بدقة فائقة الوضوح، بدقة 4k، هذا ويمكنهم مشاهدة البث المباشر.

وأكد كسويي أنه بإمكان المقيمين تجربة المجموعة الواسعة من الخدمات التي تقدمها الحافلة.

وقال "إننا نشاهد الآن الوضع البانورامي لمصنع Maotai للمشروبات الكحولية على بعد 200 كيلومتر مع كاميرا 360 درجة مثبتة على مركبة جوية بدون طيار. الآن يمكننا أن نرى الطريق خارج المصنع وبوابة المصنع"، مضيفا "هذا يدل على إمكانات هذا النظام، يمكن أيضا للسكان توصيل هواتفهم المحمولة بشبكة 5G Wi-Fi عبر هذه المرافق، حتى يتمكنوا من مشاهدة الأفلام والاستمتاع بشبكة التحميل فائقة السرعة".

ولفتت الحافلة الحديثة التي بدأت بالعمل أواخر الشهر الماضي، أنظار الركاب نتيجة معداتها المتقدمة.

وقال أحد السكان المحليين "في حافلة 5G، يمكننا أن نرى فيديو بدقة عالية جدا بدقة 4K، هذا أفضل من مشاهدة التلفزيون في المنزل. ويمكننا أيضا تجربة العالم الافتراضي"، وعلق آخر قائلا "أنا مندهش من المرافق الموجودة في هذه الحافلة".

وسيتم افتتاح 100 محطة أساسية تعمل بنظام 5g خلال معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة، المقرر عقده في غوييانغ بتاريخ 26 أيار/مايو والمستمر حتى 29 أيار/مايو بهدف تقديم تجربة أفضل للتكنولوجيا الرائدة.

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