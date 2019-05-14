شاهد: إنقاذ طفلة كادت تُدهس بمباراة لكرة القدم الأسترالية

تمكن لاعب كرة القدم الأسترالية أليكس ماكليد من انتشال طفلة تبلغ من العمر عامين من بين أقدام لاعبي فريقي سانت بيرناردز وأولد ميلبورنيانز بعد ركضها إلى أرضية الملعب بشكل مفاجئ خلال مباراة في دوري كرة القدم الأسترالية للهواة.

وقام ماكليد بحماية الطفلة بيبا بيغز وإخراجها من الملعب بعد مطاردة الكرة وهو ما أنقذها من أقدام اللاعبين المتكتلين لاستخلاص الكرة.

وقال والد الطفلة إنها نشطة وكثيرة الحركة مما يجعل مراقبتها طوال الوقت مهمة صعبة.

وانتهت المباراة بخسارة فريق ماكليد إلا أنه ربح سلامة الطفلة بيبا.

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