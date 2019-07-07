شاهد: فض اشتباك بين نورمحمدوف ودياز في بطولة لاس فيغاس

اضطر أفراد الأمن للتدخل للحيلولة دون وقوع اشتباك بين المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي نات دياز خلال حضورهما دورة الفنون القتالية المختلطة UFC 239 في مدينة لاس فيغاس.

ووجه دياز لنورمحمدوف بعض الكلمات أثناء دخوله إلى مقاعد المتفرجين وهو ما أغضب الفريق المصاحب لنورمحمدوف قبل أن ينهض من مقعده ويبدي استعداده للاشتباك مع دياز.

وفي تلك اللحظة تدخل الأمن للفصل بين الفريقين وسحب دياز بعيداً عن موقع نورمحمدوف بالمدرجات.

ومن المقرر أن يخوض نورمحمدوف بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة نزالاً للدفاع عن لقبه أمام الأمريكي داستن بواريه يوم 7 سبتمبر – أيلول خلال منافسات UFC 242 والتي ستقام في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

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