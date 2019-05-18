بايرن ميونيخ يحرز لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي

أحرز بايرن ميونيخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت يوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند. ومدد بايرن، الذي يملك فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه رازن بال شبورت لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل، رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29.

وأبلغ نيكو كوفاتش شبكة سكاي التلفزيونية "لم يكن موسما سهلا على الإطلاق. ما حققه الفريق رغم كل الانتقادات هو أمر رائع. لهذا أود توجيه الشكر لهم جميعا".

ومع تسجيل المخضرمين فرانك ريبري والهولندي أرين روبن هدفين في آخر مباراة لهما في الدوري مع بايرن ووصول اللاعب الفرنسي إلى اللقب التاسع في البطولة ليصبح أول من يفعل ذلك على الإطلاق كان الانتصار رائعا لكوفاتش. وقضى المدرب الكرواتي موسمه الأول مع بايرن تحت الضغط وما زال يحيط الغموض بمستقبله رغم امتداد عقده حتى 2021.

نادي بايرن ميونخ الألماني رويترز

وأضاف كوفاتش "أنا واثق من أنني سأستمر (هنا). أنا أول من يحصل على المعلومات. الآن أتمنى الفوز بالكأس لنحتفل بالثنائية". ومع تقدمه بفارق نقطتين فقط على دورتموند دخل بايرن المباراة وهو يرغب في تفادي أي مشاكل.

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وفي شوط أول سيطر عليه تماما افتتح كينجسلي كومان التسجيل في الدقيقة الرابعة وأهدر بايرن العديد من الفرص لمضاعفة الفارق.

وأدرك فرانكفورت التعادل عبر الفرنسي سيباستيان ألير في الدقيقة 50 لكن آماله في المركز الرابع لم تدم سوى دقائق إذ أحرز ديفيد ألابا وريناتو سانشيز هدفين في الدقيقتين 53 و58 ليستعيد صاحب الأرض التقدم.

وشارك ريبري، الذي انضم إلى بايرن في 2007، وروبن، الذي جاء بعد ذلك بعامين، في الشوط الثاني وأحرزا الهدفين الرابع والخامس على الترتيب في وداع مثالي.

وتجاوز ريبري اللاعبين السابقين مثل فيليب لام وباستيان شفاينشتايجر وأوليفر كان ومحمد شول وآخرين الذين حصدوا لقب الدوري ثماني مرات. ونال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن لقب هداف الدوري للمرة الرابعة برصيد 22 هدفا.

وأنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني وله 76 نقطة بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ. وسينضم رازن بال شبورت وباير ليفركوزن صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب إلى بايرن ودورتموند في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتأهل مونشنجلادباخ وفولفسبورج وفرانكفورت إلى الدوري الأوروبي.