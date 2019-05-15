أنطوان غريزمان يغادر أتلتيكو مدريد ولكن أين الوجهة؟

أكد اللاعب الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الاسباني لكرة القدم، مغادرته لنادي أتلتيكو نهاية الموسم الحالي. وقال غريزمان الذي يبلغ من العمر 28 عاما، في شريط فيديو نشره أتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لقد كانت خمس سنوات لا تصدق، شكرا جزيلا على كل شيء، ستبقون في قلبي".

ولم يتحدث أنطوان غريزمان عن المرحلة المقبلة، كما لم يؤكد بعد مسألة التحاقه أم لا بفريق آخر ولا عن النادي الذي قد ينضم إليه مستقبلا، لكن بعض التقارير الصحفية لمحت إلى أن الوجهة المقبلة لغريزمان ستكون ربما نادي برشلونة.

للمزيد:

غريزمان يلمح بإمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد

برشلونة مصمم على ضم الفرنسي أنطوان غريزمان

وأشارت نفس التقارير إلى أن غريزمان قريب من الانتقال إلى صفوف بطل الليغا، مضيفة أن برشلونة وأتلتيكو مدريد، أحرزا تقدما في المفاوضات بينهما بشأن صفقة تبادل كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت مصادر إعلامية أن النادي الكتالوني قد يدفع 120 مليون يورو من أجل كسر التعاقد بين أنطوان غريزمان وأتلتيكو مدريد مع راتب يتراوح بين 12 إلى 15 مليون يورو للاعب الفرنسي الدولي في الموسم الواحد.

وانضم أنطوان غريزمان إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد قادما من ريال سوسيداد، عقب نهائيات بطولة كأس العالم 2014، التي دارت فعالياتها في البرازيل.