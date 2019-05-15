شخص يبصق على السفير البولندي في إسرائيل وسط تصاعد التوتر

قالت الشرطة الإسرائيلية إن سفير بولندا لدى إسرائيل تعرض للبصق عليه وهو يجلس داخل سيارته في تل أبيب، وأدانت الحكومة البولندية الواقعة التي تزامنت مع تصعيد للتوتر بين البلدين. وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي تغريدة الأربعاء تقول "أشعر بالقلق جراء الهجوم العنصري" الذي تعرض له السفير البولندي لدى إسرائيل مضيفا "تدين بولندا بشدة هذا التصرف العدواني الذي ينطوي على رهاب الأجانب".

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الأربعاء إن إسرائيليا يبلغ من العمر 65 عاما اعتقل فيما يتصل بواقعة البصق يوم الثلاثاء. وقال موقع والا نيوز الإسرائيلي إن المشتبه به مثل أمام المحكمة الأربعاء وتم الإفراج عنه بكفالة. ونقل عن القاضي قوله إن الهجوم المزعوم على دبلوماسي غربي تصرف مخجل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية لوكالة الأنباء الرسمية إن الوزارة استدعت سفيرة إسرائيل لدى وارسو آنا آزاري بشأن الواقعة.

وقال عمنوئيل ناحشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "الشرطة تحقق في الواقعة. نبدي تعاطفنا الكامل مع السفير وصدمتنا من الهجوم".

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وتدهورت العلاقات البولندية الإسرائيلية في الشهور القليلة الماضية بسبب اتهامات بأن حكومة وارسو القومية تسامحت مع إحياء تقليد معاد للسامية وهي مزاعم تنفيها الحكومة.

وقام مئات من أنصار اليمين المتطرف بمسيرة في وارسو يوم السبت احتجاجا على قانون أمريكي بشأن تعويضات عن الممتلكات اليهودية التي صودرت أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها وهي قضية تكتسب أهمية متزايدة في الحملات الانتخابية بالبلاد.

ونقلت والا نيوز عن محامي الرجل الذي بصق على السفير قوله إنه تم إبعاد موكله عن السفارة البولندية يوم الثلاثاء بعد أن حاول الاستفسار عن التعويضات.