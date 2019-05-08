سجن لاعبي منتخب روسيا عاما ونصف بتهمة الاعتداء والتخريب

قضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء بسجن اللاعبين الدوليين أليكساندر كوكورين وبافل ماماييف بعد إدانتهما بتهم الاعتداء والتخريب.

واشتهرت قضية الثنائي بعد إلقاء القبض عليهما في أكتوبر – تشرين الأول الماضي بعدما أظهرت تسجيلات مصورة رجلاً يُضرب بواسطة مجموعة من الأشخاص بالإضافة لحادثة أخرى وقع فيها الاعتداء على موظفين مدنيين في أحد المقاهي.

وحكمت المحكمة بسجن كوكورين (28 عاماً ويلعب بصفوف زينيت سان بطرسبرغ) لمدة 18 شهراً وبسجن ماماييف (30 عاماً ويلعب بصفوف نادي كراسنودار) لمدة 17 شهراً.

وعلى الرغم من موهبتهما الواعدة، اشتهر الثنائي بالكثير من الوقائع الفاضحة خارج المستطيل الأخضر مما أدى لاستبعادهما من صفوف المنتخب الروسي.

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