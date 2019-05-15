رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشيدون بترتيل "ميتر جيمس" للقرآن الكريم

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة المغرب العربي بطريقة الفنان العالمي الكونغولي "ميتر جيمس" في ترتيل القرآن. نجم أغنية الراب "ميتر جيمس" اعتنق الإسلام منذ العام 2004، وقام مؤخرا بنشر مقطع فيديو على سناب شات وإنستغرام وهو يرتل القرآن.

وظهر "ميتر جيمس" في السيارة وكأنه يتمرن على تجويد "سورة ياسين" حيث اعتبر متابعوه أنه نجح بجدارة واستحقاق في هذا التمرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وأكدوا في تعليقاتهم أن صوت "ميتر جيمس" مميز وشجي في ترتيل القرآن. ولا يتردد نجم أغنية الراب في مشاركة جمهوره من خلال الفيديوهات التي ينشرها بين فترة وأخرى خاصة الفيديوهات التي يستمع فيها للقرآن الكريم أو يقرأه بصوت مرتفع.

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وسبق للفنان "ميتر جيمس" وأن نشر صورا إلى جانب عائلته وهو يقوم بأداء مناسك العمرة في العام 2017، وقد نشر آنذاك العديد من الصور في الحرم المكي وأمام الكعبة الشريفة.