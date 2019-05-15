الولايات المتحدة تمنع دخول الكلاب المصرية إلى أراضيها

أعلن المركز الأمريكي لمكافحة والسيطرة على الأمراض (CDC) عن حظر فوري ومؤقت لدخول واستيراد الكلاب القادمة من مصر خوفاً من انتشار داء الكلب.

وقال المركز في بيان على موقعه الرسمي إن القرار يأتي بعد ظهور ثلاث حالات لكلاب قادمة من مصر ومصابة بداء الكلب منذ شهر مايو-أيار 2015 وهو الداء الذي تمكنت الولايات المتحدة من القضاء عليه بشكل كامل علم 2007.

وأضاف المركز أن القرار جاء لحماية الصحة العامة ومنع انتشار الداء في الولايات المتحدة مرة أخرى، مشيراً إلى أن الداء قد ينتشر أيضاً بالعدوى إلى الانسان.

وسيستمر الحظر حتى يتم وضع ضمانات بيطرية مناسبة لمنع استيراد الكلاب المسعورة من مصر، طبقاً للبيان.

كذلك لن يمكن استيراد الكلاب من مصر إلا بموافقة رسمية مسبقة من المركز، بما في ذلك الكلاب المستوردة من دول أخرى عاش فيها الكلاب لفترة أقل من ستة أشهر بعد أن كانت مصر دولة منشأهم على أن تُمنح تلك الموافقات الاستثنائية لكل حالة على حدا.

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