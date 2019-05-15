بمباركة البابا.. الفاتيكان يدشن فريق كرة قدم للسيدات

أكدت صحيفة بريطانية أن الفاتيكان أنشأ فريق كرة قدم للسيدات وهو في طور الاستعداد لمواجهة فريق روما "إي إس" في السادس والعشرين من شهر أيار/مايو الجاري.

ويضمّ الفريق، حسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن تشكيلة الفريق هي من الموظفات العاملات داخل الفاتيكان، إضافة لزوجات وبنات الموظفين.

وقال وكيل الرياضة في الفاتيكان، دانيلو زينارو، للصحيفة المذكورة: "لقد منح البابا فرانسيس دفعة كبيرة للنساء داخل الفاتيكان وفي هذا السياق تأتي هذه المبادرة"، مضيفاً: "لدينا فريق (كرة قدم) للرجال منذ 48 عامًا، لذلك كان من الصواب أيضاً فتح المجال أمام النساء العاملات داخل الفاتيكان لممارسة الرياضة".

ومعظم اللاعبات هنّ من الهواة، غير أن ثلاثة منهنّ كنّ سابقاً لعبن كرة القدم على مستوى عال، كما هو حال الكابتن وقلب الهجوم يوجين تشوجوي من الكاميرون، هذا وتدير الفريق وزيرة شؤون المرأة في رابطة الفاتيكان سوزان فولبيني.

واللاعبات حالياً يتدربن على مباراتهنّ الودّية في مواجهة فريق روما بعد عشرة أيام، والتي ستليها مباراة دولية في شهر حزيران/يونيو القادم في فيينا، واعتبرت المديرة فولبيني أن مثل هذه المباريات ستمكن اللاعبات من امتلاك المزيد من اللياقة البدنية إضافة إلى تعلم تقنيات ومهارات جديدة في كرة القدم".

مباراة فريق الفاتيكان النسوي مع فريق روما لن تكون سهلة، فالأخير احتّل المركز الرابع في الدوري الممتاز للسيدات في إيطاليا، لكن زينارو يعتبر الأمر بالنسبة لفريق الفاتيكان "لا يتعلق بالفوز فقط".

وقال: "حتى لو خسرن 30-0، فإن هذا لا يهم.. ما يهم هو أن هؤلاء النسوة حصلن على فرصة للاحتكاك باللاعبات المحترفات، وبناء جسور المعرفة والصداقة معهن".

والجدير بالذكر أن الفاتيكان كان أطلق فريق ألعاب القوى في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بهدف التنافس في المسابقات الدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية، وكان الحرس السويسري والكهنة والراهبات والصيادلة من أوائل الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة.

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