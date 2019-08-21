القضاء الأسترالي: طعون الكاردينال جورج بيل مرفوضة وسيواصل عقوبة السجن

رفضت محكمة أسترالية اليوم، الأربعاء، استئنافاً قدّمه الكاردينال جورج بيل ضدّ حكم صدر بإدانته بالاعتداء جنسياً على قاصريْن في تسعينيات القرن الماضي، وقضت بتأكيد عقوبة السجن الصادرة بحقه ومدّتها ستّ سنوات.

والكاردينال بيل البالغ من العمر 78 عاماً وهو كان في يوم من الأيام ثالث أرفع مسؤول في الفاتيكان، حُكم عليه في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدّة ست سنوات بعدما أدين بالاعتداء جنسياً على فتيين كانا في سن الثالثة عشرة، وكانا عضوين في جوقة الترتيل في كاتدرائية ملبورن التي كان يومها معاوناً لأسقفها.

وقالت القاضية آن فيرغسون رئيسة المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا إنّ بيل "سيواصل قضاء عقوبة السجن لمدة ست سنوات الصادرة بحقه"، وذلك بعدما رفضت المحكمة سلسلة طعون قدّمها وكلاء الدفاع عن الكاردينال.

وبيل هو أرفع مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية تتمّ إدانته بالاعتداء جنسياً على أطفال، ما يجعل من محاكمته والحكم الذي صدر بحقه الأربعاء لحظة حاسمة لأتباع الكنيسة وضحايا الاعتداءات الجنسية في جميع أنحاء العالم.

ولا يزال بإمكان الكاردينال، الذي ما انفكّ يدفع ببراءته من التهم التي أدين بها، الطعن بحكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاسترالية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.