السجن ثلاث سنوات لمشجع نادي روما لاعتدائه على مشجع لنادي ليفربول

عاقبت محكمة بريستون كراون، يوم الخميس، أحد مشجعي نادي العاصمة روما بالسجن ثلاثة أعوام ونصف، بعد إدانته بالاعتداء على مشجع لليفربول خارج ملعب "أنفيلد"، ما تسبب في إصابات خطيرة برأسه، قبل مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في إبريل/نيسان الماضي.

وأدين سيموني ماستريلي (30 عاما) بالاعتداء على شون كوكس وهو أيرلندي يبلغ من العمر 53 عاما وأب لثلاثة أبناء قبل المباراة بين الفريقين.

وقال القاضي مارك براون في حيثيات الحكم إن المشجع الإيطالي، الذي تم تسليمه الشهر الماضي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية، دمر حياة وأسرة مشجع ليفربول.

ووصف جيمس بالوتا رئيس نادي روما، الذي قدم تبرعا شخصيا بقيمة 50 ألف يورو (56900 دولار) للانفاق على علاج وإعادة تأهيل كوكس، الحادث بأنه "أكثر التصرفات غباء واستفزازا".

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فيما قالت شونا ابنة كوكس في بيان وجهته إلى المحكمة، إن أباها ذهب لمشاهدة المباراة مع أخيه لكنه "لم يعد أبدا".

وأضافت: "هذا العنف والهجوم غير المبرر بحق أبي تركه في حالة صعبة. لم يعد مستقبله واضحا ولا نعرف كيف سيمضي قدما في الحياة. وهو ما يثير الخوف في نفوسنا".

واختتمت قائلة: "تركيزنا ينصب الآن على أن نوفر له الرعاية التي يحتاجها".