شاهد: استياء العلماء من تكدس القمامة في قعر المحيط

في أعمق عملية غطس يقوم بها إنسان داخل غواصة، وجد مستثمر ومستكشف أمريكي من تكساس قمامة يمكن أن يجد مثلها في أي قناة صرف صحي من قنوات الشوارع.

واكتشف ضابط البحرية المتقاعد فيكتور فيسكوفو هذا الأمر، عندما غطس على عمق حوالي 11 كيلومترا في المحيط الهادي في نقطة "خندق ماريانا"، التي تعد الأعمق على الإطلاق على وجه الأرض، حيث وجد فيسكوفو مواد من استعمالات بشرية يحاول الباحث تأكيد أنها مواد بلاستيكية، وقد بلغت نسبتها مستوى خطيرا يعادل حجمه 100 مليون طن من المواد البلاستيكية، المنتشرة اليوم في المحيطات بحسب الأمم المتحدة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية قامت البعثة الاستكشافية بأربع عمليات غطس في خندق ماريانا، وتم التقاط عينات بيولوجية وأخرى من الصخور.

وهذه هي ثالث مرة يصل فيها إنسان إلى أعمق نقطة في المحيط، وكان المخرج السينمائي الكندي جيمس كامرون آخر من غطس في غواصته إلى عمق 10 آلاف و908 أمتار تحت سطح البحر. أما عن أول عملية غطس من هذا النوع فقد قامت بها البحرية الأمريكية سنة 1960 حين بلغت 10 آلاف و912 مترا.

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