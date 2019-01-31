ما هي الدول الأوروبية التي تخلف أكبر كمية من النفايات؟ تعرف على القائمة

الدانمارك هي الدولة الأوروبية الأولى من ناحية انتاجها للطاقة الخضراء، فحوالي 15% من الكهرباء فيها يتم توليدها من إعادة تدوير المخلفات، إلا أن هذه الدولة الاسكندنافية تعتبر احدى أكثر دول أوروبا التي ينتج مواطنوها "قمامة".

وبحسب الإحصائية التي نشرتها "يوروستات"، فإن الدانمارك أنتجت كيلوغرامات أكثر من القمامة من كل مواطن، في العام 2016، بمعدل 777 كغ لكل مواطن، بينما ينتج الرومانيون الكمية الأقل أوروبيا بمعدل 261 كغ للشخص الواحد.

النرويج تتربع في المركز الثاني بحوالي 754 كغ من كل شخص، وفي هولندا 720 لكل شخص، ومن ثم أيسلندا بـ 656 كغ /الشخص.

وكما تتمركز رومانيا في المرتبة الأخيرة، تأتي بولندا في المركز قبل الأخير، بحوالي 307 كغ/ الشخص، ثم جمهورية التشيك بـ 339 كغ / الشخص، وسلوفاكيا بالمركز الرابع بحوالي 348 كغ / الشخص.

وبالمعدل فإن الأوروبي ينتج حوالي 480 كغ من القمامة، وهو رقم تقاربه اليونان بحوالي 497 كغ/ للشخص في اليونان، و495 في إيطاليا، وبريطانيا نفس الرقم، وإسبانيا تحت المعدل بقليل بـ 443 كغ / بالشخص.

والحديث هنا عن النفايات التي تجمعها البلدية من المنازل والمكاتب والمؤسسات.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

دراسة: أعقاب السجائر هي العدو رقم واحد للبحار والمحيطات .. وحملة لمكافحته

شاهد: تنين "ينفث نفايات البلاستيك" أمام مبنى المفوضية الأوروبية

"الطاقة في المدرسة" برنامج تعليمي أوروبي لحث التلاميذ على الطاقة المتجددة وخفض استهلاكها

توافق داخل الاتحاد الأوروبي على حظر مؤقت لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد

شاهد: روما تغرق تحت النفايات ومدراء المدارس يهددون بعدم استئناف الدراسة

هل هنالك علاقة بين القمامة والثروة؟

الدانمارك والتي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، من أكثر الدول رفاهية، ومن أغنى دول أوروبا، بينما الدول التي تقل كميات النفايات فيها فإن ناتجها المحلي الإجمالي أقل من جيرانها الشماليين.

متوسط الراتب في الدانمارك قدره 36 ألف يورو سنويا، والدانمارك من الدول الأوروبية التي تعتبر بأن الدخل السنوي للفرد جيد بالنسبة لقدرته الشرائية، ومتوسط الراتب في أوروبا سنويا حوالي 29100 يورو.

في رومانيا مثلا معدل دخل الفرد 16900 يورو، كما أن رومانيا تعتبر مجتمعا ريفيا مقارنة بباقي أوروبا، حيث حوالي 51% من سكانها يعيشون في الأرياف، أما في الدانمارك نسبتهم 15% فقط.

وبحسب البنك الدولي فإن سكان المدن ينتجون نفايات صلبة ضعف سكان الأرياف، كما أن هنالك علاقة طردية بين مستويات الدخل المرتفعة والقدرة الشرائية والنفايات.

كما أن عادات التسوق تلعب دورا رئيسيا في توليد النفايات، حيث يميل سكان جنوب أوروبا إلى التسوق في مراكز تجارية مفتوحة في الهواء الطلق، حيث لا تباع المنتجات في أكياس بلاستيكية، وهذا يؤدي إلى كمية نفايات أقل.

وفي أوروبا التعامل مع النفايات يتم بطرق مختلفة، في العام 2016، تمت إعادة تدوير 30 ٪ من النفايات، وحرق 27 ٪، وتودع 25 ٪ في مقالب القمامة و17 ٪ يتم استخدامها كسماد.