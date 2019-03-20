بالفيديو: دقائق من الرعب والفزع لعالمين في غواصة بأعماق المحيط الهندي

نجت عالمة بريطانية وقائدها الأمريكي من موت بدا للحظات محققاً حينما اشتعلت النيران بقمرة القيادة لغواصتهما على عمق 100 متر تحت سطح المحيط الهندي قبالة جزيرة سيشل الإفريقية.

كلاهما كانا ضمن بعثة "نيكون" للتحقيق في تأثيرات تغير المناخ حين ملأ الدخان قمرة قيادة غواصتهما وانخفض معدل الأكسجين بها حتى الصفر فلم يجدا سبيلاً للنجاة سوى بإجراء صعود طارئ حتى سطح مياه المحيط.

ووصف العالم الأمريكي روبرت كارمايكل شعوره خلال تلك اللحظات الحرجة "بالخوف الأكبر" الذي يمكن أن يتعرض له أي انسان في موقف مشابه على عمق 600 قدم تحت سطح المياة.

العالم الأمريكي روبرت كارمايكل أ.ب

وقال لوكالة أسوشيتد برس: "إنه أشد خوف يمكن أن تتعرض له، حريق داخل قمرة القيادة، الخوف الأكبر هو إلى أين يمكنك أن تذهب؟"

وأكد الفريق الداعم للغواصة أن عملية الصعود الطارئ استغرقت 23 دقيقة، مضيفاً أن العالمين بصحة جيدة ويتوقع عودتهما لاستكمال مهمتهما اليوم الأربعاء بعد التحقيق في سبب الحريق الكهربائي.

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