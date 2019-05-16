شاهد: إيقاف وتغريم ملاكم بسبب تقبيله صحفية عنوة خلال مقابلة مباشرة

قررت لجنة الألعاب الرياضية في ولاية كاليفورنيا توقيف الملاكم البلغاري كوبرات بوليف، الذي ينافس في فئة الوزن الثقيل إلى غاية يوليو/ تموز المقبل بعدما باغت المذيعة الصحفية جينيفر رافالو وقبلها على الشفتين. حكم اللجنة صدر الثلاثاء في أعقاب الجلسة التي انعقدت بعد شهادة المذيعة حول هذه القضية وهي تبكي. اللجنة الرياضية دانت كوبرات بوليف الملقب بـ "كوبرا" خلال جلسة خاصة وحولته لمتابعة دروس حول منع التحرش الجنسي بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 2500 دولار قبل أن يعود إلى حلبة الملاكمة في ولاية كاليفورنيا مجددا.

بوليف الذي مني بخسارة واحدة فقط في 27 مقابلة، أمسك بوجه جينيفر رافالو وقبّلها في منتصف مقابلة مباشرة كانت تجريها معه بعد فوزه على منافسه الروماني بوجدان دينو في إطار الجولة السابعة التي جرت مارس/أذار المنصرم في كوستا ميسا في كاليفورنيا.

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واعتذر بوليف، أحد أشهر الرياضيين في بلغاريا عن تصرفه هذا خلال الجلسة التي حضرتها صديقته نجمة البوب ​​البلغارية أندريا التي كانت تجلس خلفه مرتديًا نظارة داكنة.

وقال محامو بوليف إنه قد وقع في لحظة خطأ وشعور مفرط عقب فوزه الكبير و"لم يقيم تبعات فعلته". كما جادل بوليف ومحاموه خلال الجلسة كون المذيعة جينيفر رافالو لم تكن منزعجة جدًا من هذا الحادث لأنها انضمت إلى الملاكم وفريقه في الاحتفال الذي أعقب المباراة. من جهتها أشارت رافالو في شهادتها إلى أن بوليف داعب أردافها بعيدا عن الكاميرا بعد المقابلة الصحفية، مما جعلها تشعر بالإهانة.