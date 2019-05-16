شاهد: شاحنة كهربائية بلا سائق تطلق لتوصيل الطلبات في السويد

بدأت شاحنة كهربائية بدون سائق في توصيل طلبات يومية على طريق عام في السويد اليوم الأربعاء (15 مايو أيار)، فيما وصف بأنه أول سابقة من نوعها في العالم. وقال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي لشركة إينريد السويدية، إن الشركة تجري محادثات شراكة مع كبار الموردين للمساعدة في توسيع نطاق الإنتاج وتسليم الطلبات ، ولم تستبعد الشركة إقامة علاقات مستقبلية مع كبار مصنعي الشاحنات.

وأضاف فالك أن إينريد ستتقدم بطلبات في العام المقبل للحصول على مزيد من تصاريح العمل على الطرق العامة وأنها تعتزم التوسع إلى الولايات المتحدة.

ويبلغ وزن الشاحنة تي-بود، التي لا تحتوي على مقصورة سائق، 26 طنا عندما تكون ممتلئة وهو ما تقدر الشركة أنه سيخفض تكاليف التشغيل بحوالي 60 بالمئة بالمقارنة بشاحنة تعمل بالديزل ويقودها سائق.

اقرأ أيضا على يورونيوز: