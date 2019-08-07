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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: شاحنة رجال الإطفاء عالقة فوق فجوة من الأسفلت بشيكاغو

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بقلم:  Adel Dellal  مع أ ب
شاهد: شاحنة رجال الإطفاء عالقة فوق فجوة من الأسفلت بشيكاغو
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أ ب
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وجد سائق شاحنة رجال الإطفاء نفسه معلقا إلى جانب الشاحنة التي كان يقودها فوق فجوة من الأسفلت بعيد انهيار جزئي لمرآب سيارات في أحد الأحياء الجنوبية من مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية.

ولحسن الحظ، فقد منع المصد الأمامي لمحرك الإطفاء الشاحنة من السقوط في الفجوة، وهو ما أعطى الوقت الكافي لرجل الإطفاء الذي كان في الداخل من الخروج عبر الباب الخلفي، وقد تمّ نقله إلى المستشفى لمعالجة آلام الظهر التي كان يشكو منها.

وقد قام عناصر فريق الإنقاذ، التابع لقسم الطوارئ بالحماية المدنية، فور وصوله بإفراغ خزانات مياه الشاحنة من أجل تقليل وزنها وتسهيل عملية جرها إلى مكان آمن.

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