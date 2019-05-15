رئيسة وزراء نيوزيلندا تشارك في اجتماع باريس بشأن مكافحة التطرف على الإنترنت

في رد على هجوم كرايستشيرش، وصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى باريس، للمشاركة في رئاسة اجتماع لزعماء العالم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء (15 مايو أيار)، للدعوة إلى مزيد من العمل ضد الإرهاب والتطرف عبر الإنترنت.

وجلس الاثنان إلى مأدبة غداء عمل قبل إطلاق نداء كرايستشيرش، وهو تعهد يستهدف قادة العالم والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، من أجل القضاء على المحتوى الإرهابي والعنيف والمتطرف على الإنترنت.

ومن المقرر عقد الاجتماع إلى جانب القمة الفرنسية للتكنولوجيا من أجل الخير، التي تجمع قادة صناعة التكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات.

واستهدف مسلح وحيد مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس آذار، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا بينما قام ببث المذبحة مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (فيسبوك).

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