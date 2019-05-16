أمريكا تدرج هواوي في قائمة سوداء مع تصاعد النزاع التجاري مع الصين

استهدفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي بعقوبات صارمة لتضيف عنصرا جديدا يساهم في تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في وقت أعلن خلاله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه سيزور الصين قريبا لإجراء المزيد من المحادثات.

وقالت وزارة التجارة إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة.

وقال وزير التجارة ويلبور روس في بيان إن الرئيس دونالد ترامب أيد القرار "لمنع استخدام كيانات يملكها أجانب للتكنولوجيا الأمريكية بطرق قد تقوض الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية".

كما وقع ترامب يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات تصنعها شركات يعتقد أنها تشكل خطورة على الأمن القومي.

وبينما لم يذكر الأمر التنفيذي أي دولة أو شركة معينة بالاسم فقد وصف مسؤولون أمريكيون هواوي من قبل بأنها "تهديد" وحثوا الدول الحليفة على عدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس المرتقبة.

وتنفي هواوي أن تكون منتجاتها تشكل تهديدا أمنيا. وقالت إنها "مستعدة وراغبة في الحوار مع الحكومة الأمريكية واتخاذ إجراءات فعالة لضمان أمن المنتج".

وأضافت أن تقييد عملها في الولايات المتحدة "لن يترك لأمريكا سوى بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة مما يعني تخلفها عن الركب في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس وهو ما سيضر في نهاية الأمر بمصالح الشركات الأمريكية والمستهلكين".

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