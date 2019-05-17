الصين ترد على الولايات المتحدة "بلحوم الخنازير"

أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأمريكية نشرت يوم الخميس أن مشترين صينيين ألغوا طلبيات لشراء 3247 طنا من لحوم الخنزير الأمريكية في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادات حادة في الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وهذا هو أكبر إلغاء لطلبيات الشراء في أكثر من عام، وحدث في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو أيار. وهو ضربة إلى سوق التصدير البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار للحوم الخنزير الأمريكية.

وقبل تفجر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، كانت الصين وهونج كونج مجتمعتان ثاني أكبر سوق لصادرات لحوم الخنزير الأمريكية.

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