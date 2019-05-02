وزير بريطاني: التحقيق في تسريب معلومات عن هواوي ضروري

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني ديفيد ليدينغتون، إن تحقيق الحكومة في الكشف عن معلومات سرية تتعلق بشركة الاتصالات الصينية هواوي ضروري لضمان نزاهة مجلس الأمن القومي.

وأضاف ليدينغتون مخاطبا البرلمان اليوم الخميس 2 أيار/مايو: "تم تحديد إطار تحقيق التسريب المتعلق بكشف معلومات عن شبكة الجيل الخامس بما يضمن الحفاظ على نزاهة مجلس الأمن القومي عموما، والأهم، ضمان قدرة المشاركين في اجتماعه على مواصلة ثقتهم الكاملة في عمله وسرية إجراءاته".

وأقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم أمس الأربعاء وزير الدفاع غافين وليامسون، بعد أن أشار تحقيق إلى مسؤوليته عن تسريب مناقشات في مجلس الأمن القومي التابع لها عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.

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