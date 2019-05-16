شاهد: أيهما الأسرع يوسين بولت أم الدراجة بولت؟

زار العداء الجامايكي المعتزل يوسين بولت العاصمة الفرنسية باريس للترويج لعلامة تجارية جديدة من الدراجات البخارية-الكهربائية التي تحمل اسمه. الدراجة "بولت" ستتنافس مع العلامات التجارية الأخرى في هذا المجال على غرار "لايم" و"بيرد" الرائدة في السوق في كاليفورنيا والتي تم تسويقها في باريس. وإضافة إلى الدراجة فهناك الخوذة "بولت" لضمان أمن المستخدمين.

رويترز

وفي اجواء من الفرح والفكاهة تنافس يوسين بولت مع المذيع الفرنسي سيريل حنونة حيث تسابقا على متن دراجة "بولت"، ولكن هذه المرة لم يفز بولت وإنما كان الفوز من نصيب سيريل حنونة. كما وقع بولت مدونة حول قواعد السلوك في مجلس مدينة باريس.

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وحسب الشريك المؤسس لعلامة الدراجة "بولت" فقد تم تصميم هذه الدراجة بتقنيات جديدة من خلال تطوير وتحسين الأمان والراحة والاستدامة بفضل البطاريات القابلة للتغيير ومساند القدمين من أجل أريحية أفضل. وتؤكد الشركة أنها وضعت خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال الأسبوع للإجابة على أسئلة المستخدمين والتأكد من استخدام الدراجات البخارية بأمان.

رويترز

وحسب الاحصاءات تضم باريس وحدها حوالي 15 ألف دراجة كهربائية ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 40 ألفا بحلول نهاية العام.