من ستكون أول سيدة تهبط على سطح القمر في 2024؟

أشارت وكالة "ناسا" الفضائية إلى أن مهمة القمر المقبلة والخاصة بموعد عام 2024 سيقودها رواد فضاء من الرجال والنساء، وهو ما يوضح إمكانية تحقيق حلم بعض النساء من رائدات الفضاء في الصعود إلى القمر خاصة وأن الإدارة الأميركية شجعت ناسا بعودة أميركا إلى سطح القمر خلال السنوات الخمس المقبلة وعلى هذا الأساس طلبت حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة إنفاق إدارة الطيران والفضاء "ناسا" العام المقبل بحوالي مليار ونصف المليار دولار.

وسبق وأن أوضح جيم بريدنشتاين، مدير "ناسا"، خلال حديثه في قمة "الإنسان إلى المريخ" في واشنطن، أن مجموع رواد الفضاء متنوع للغاية، عكس العقود الماضية، في مؤشر واضح على تقديم الفرصة لجميع الأميركيين. واعتبر بريدنشتاين أن رؤية أول امرأة تهبط على سطح القمر في المستقبل ستلهم الجيل الجديد من الفتيات الصغيرات.

وستطلق "ناسا" اسم "أرتميس" على البعثة الخاصة بعام 2024 إلى القمر تيمنا بإلهة القمر الأسطورية وإلهة الصيد والبرية في الأساطير اليونانية القديمة وهي شقيقة أبولو التوأم، وتعد من أهم وأقوى الآلهة الإغريقية، حيث أنها تنتمي للأولمبيين، أي إلى الآلهة الاثني عشر.

يذكر أن "ناسا" كانت تستهدف في السابق إعادة مركبة فضاء مأهولة إلى سطح القمر بحلول عام 2028 بعد أن تضع أولا محطة "بوابة" في مدار حول القمر بحلول 2024.