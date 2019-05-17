وفاة القطة الأشهر على مواقع التواصل الإجتماعي

رحلت أشهر قطة على شبكة الإنترنت "غرومبي كات، القطة العابسة" وهي في سن السابعة بحسب ما أعلنه مالكيها الجمعة. غرومبي كات واسمها الحقيقي تاردار سوس، أصبحت من بين المشاهير على الإنترنت بفضل بسبب عبوس وجهها الدائم مما يدل على استياء من أي شيء وكل شيء. وأعلن حساب غرومبي كات الرسمي على تويتر أنها توفيت يوم الثلاثاء نتيجة مضاعفات بعد أن أصيبت بعدوى في مجرى البول.

وقال البيان "ساعد غرومبي كات ملايين الناس على الابتسامة في جميع أنحاء العالم، حتى خلال الأوقات عصيبة". وبدأ ظهور غرومبي كات واكتسبها الشهرة عندما نشر شقيق مالكتها صورة لها على موقع في عام 2012. الصورة انتشرت بسرعة على باقي وسائل التواصل الإجتماعي وقام البعض بإعادة استخدام صورة القطة وتحويلها لاحقًا لتصبح تدل آلاف الميمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن مظهر القطة غير المعتاد في الواقع بسبب مزاجها بل كان مزيجًا غير عادي من التقزم الخشن والقصير على مستوى الفك، وهو شكل من أشكال الطفرة الجينية. وظهرت القطة الشهيرة في عدة مهرجان وفي العديد من الإعلانات التجارية.

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يسوق متجر "غرومبي كات" الرسمي، حوالي 883 قطعة للبيع، بما في ذلك الكتب والقمصان والتقويمات والوشم المؤقت.

وفي العام 2013، أطلقت مالكة القطة الشهيرة مشروب القهوة يحمل تسمية غرومبوشينو، العلامات التجارية لإسم القطة.