اللبنانية إليسا تؤكد نبأ سفرها إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات السرطان

أكدت تقارير إعلامية لبنانية نبأ سفر المطربة اللبنانية إليسا إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات نتجت عن علاجها السابق من مرض السرطان الذي شفيت منه.

وطبقاً لموقع قناة إم تي في اللبنانية، ستبقى إليسا في ألمانيا لمدة 20 يوماً لعلاج المضاعفات التي أصابت يدها.

وخضعت إليسا لجراحة في يدها في شهر فبراير-شباط من العام الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأصيبت إليسا بسرطان الثدي عام 2017 قبل ان تخوض رحلة علاج ناجحة وتشفى منه عام 2018.

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