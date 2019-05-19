مونديال قطر 2022: الإنتهاء من تجهيز 41 ملعب تدريب وزيادة عدد المنتخبات المشاركة يحدد الشهر المقبل

كشف حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أن قطر لا تزال تدرس توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 منتخبا، موضحا أن القرار النهائي سيعلن عنه قبل اجتماع الاتحاد الدولي مطلع حزيران/يونيو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. ولفت الأمين العام إلى أن الدوحة تدرس السلبيات والإيجابيات بشأن هذه التوصية مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لن يتم فرض أي قرار على بلاد.

هذا وأعلنت اللجنة عن جاهزية ملعب مواقع التدريبات الخاصة بكأس العالم 2022 قبل ثلاث سنوات من انطلاقة الحدث الكبير. ومواقع التدريب واحد من متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لأي دولة تستضيف نهائيات كأس العالم الى جانب الملاعب الرئيسية، حيث تعد من بين البنية التحتية المطلوب توفيرها. وتقوم قطر في إطار قواعد تنظيم المونديال بإنشاء مواقع تدريبية جديدة وكذلك بتطوير وتجهيز المنشآت الحالية المستوفية الشروط.

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هذا وكانت الهيئة المكلفة بالإشراف على هذه الملاعب و التابعة للجنة العليا للمشاريع و الإرث قد وعدت بتوفير ثلاثين ملعبا تدريبيا و15 موقعا في أربعة مناطق في البلاد. وإعادة تأهيل ملاعب الدرجتين الأولى والثانية في قطر بإجمالي 41 ملعبا تدريبيا، لاستقبال 32منتخبا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وسيكون لكل منتخب مشارك موقعا خاصا به يحتوي على ملعبين تدريبيين من العشب الطبيعي يستخدمه بصورة مستقلة منذ وصوله إلى الدوحة وحتى نهاية مشاركته في المونديال. كما يتعيّن أن تضم مواقع التدريب ملعبين على الأقل تكون أرضيتهما من العشب الطبيعي وعالية الجودة وتستوفي المعايير الدولية، إلى جانب مركز صحفي يتسع على الأقل لـ 100 شخص، وأن يكون مجهزاً بالغرف والمدرجات التي تستوعب على الأقل 500 شخص.