شاهد: هتافاتٌ وتهانٍ تستقبل حسناوات المنتخب الأمريكي بعد الفوز بكأس العالم

عاد المنتخب الأميركي الوطني للسيدات يوم أمس الاثنين إلى الولايات المتحدة، حاملا لقب بطل العالم للسيدات في كرة القدم للعام 2019، بعد أن فاز يوم الأحد على نظيره الهولندي بنتيجة 2_0 على ملعب "غروباما" بمدينة ليون الفرنسية.

وكان العشرات من الشبان إضافة إلى حاكم مدينة نيوجيرزي فيل ميرفي في استقبال المنتخب. حيث تم رفع اللافتات وأُطلقت الهتافات مهنئة بالفوز والعودة.

وارتدت اللاعبات قمصانًا سوداء تحمل عبارة "أبطال العالم"، ورُسم عليها نجوم أربعة للدلالة على عدد المرات التي فاز بها المنتخب بكأس العالم لكرة القدم النسوية.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إنه من المقرر أن يتم تكريم الفريق يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو/تموز، في مدينة منهاتن الأمريكية.

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