شاهد: أكبر اخطبوط في العالم بمتنزه جنوة المائي

افتتحت حديقة أسماك جنوة في إيطاليا جناحاً جديداً لاحتضان أسماك المحيط الهادي ومنها أكبر اخطبوط في العالم ويزن 7.5 كيلوغرامات وطول أذرعه 75 سنتيمتراً.

ونظراً لصغر عمر الاخطبوط، يتوقع أن يعيش ثلاثة أعوام في المتوسط كما يتوقع أن يصل وزنه 40 كيلوغراماً وطول أذرعه 40 متراً.

ونُقل الاخطبوط من مدينة فانكوفر الكندية منذ شهرين ويعرض الآن للعامة بعدما تأقلم مع بيئته الجديدة في حديقة جنوة المائية.

كذلك تحتضن الحديقة مركزاً أعده المعهد الإيطالي للتكنولوجيا من أجل تصنيع أطراف صناعية إلكترونية شبيهة بأطراف الاخطبوط الحقيقية.

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