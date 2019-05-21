البحث عن حياة جديدة لهاتف الكشك الأحمر البريطاني زمن الهاتف الخلوي

يعتبر هاتف الكشك الأحمر أحد أهم أيقونات بريطانيا، ولكن زمن الهاتف الخلوي، فإن العديد من هذه الأكشاك لم يعد يلجأ إليها الناس لاستخدام الهواتف الموجودة داخلها، والشركة التي تملك هذه الأكشاك تبذل اليوم جهودا لتشجيع الأهالي على إعادة استخدامها لأغراض أخرى.

هذه الأكشاك عرضت على جمعيات خيرية ومحلية بمبلغ يورو ونصف تقريبا، وكانت الشركة البريطانية للاتصالات طرحت تلك الأكشاك في الأسواق سنة 2008، وبعضها استعمل لأغراض تجارية لمشاريع صغرى.

وكانت جمعية "هارت بيت" الخيرية تبنت حوالي 1000/ألف كشك في كامل انحاء بريطانيا، ووضعت فيها أجهزة الصدمات الكهربائية للقلب، لمساعدة الناس الذين قد يصابون بأزمة قلبية.

ويقول المسؤول في الجمعية مارتن فاغن إن المكان لتلك الأجهزة هو أن تكون في مراكز من المدينة، والأكشاك مناسبة لإيواء تلك الأجهزة، فالناس يجدونها بسهولة لأنها تمثل أيقونة، كما أنها موجودة على الخرائط.

وتستعمل هذه الأكشاك أيضا لأغراض تجارية لأصحاب المشاريع الصغرى، كمخازن صغيرة، ومطاعم فلافل، واستوديوهات لالتقاط الصور الشخصية، ومكتبات يأخذ فيها الشخص استراحة للمطالعة.

وبما أن الاكشاك الحمراء كانت تلقى إقبالا من السياح، فقد تم تغييرها سنة 1980 بنماذج حديثة. واليوم لم يتبق سوى 5 آلاف كشك أحمر، من أصل 31 ألف كشك للمكالمات بمقابل، في كامل أنحاء المملكة المتحدة.

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