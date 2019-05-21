رئيس الوزراء العراقي يقوم بأول زيارة له إلى الكويت الأربعاء

يزور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الكويت غدا الأربعاء في أول زيارة له للكويت بعد أن تولى منصبه في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي لرويترز إن زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت تهدف إلى "استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة" بين البلدين في الكويت في 12 مايو أيار الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وقال الهاشمي إن سياسة الكويت والعراق "أصبحت متقاربة" لاسيما بعد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران.

ونفى الهاشمي علمه بأي مبادرة أو وساطة يمكن أن يقوم بها العراق والكويت بين واشنطن وطهران.

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