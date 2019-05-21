شاهد: أم تنقذ ابنتها بمساعدة فريق للطوارئ بعد سقوطها في بئر في الصين

بأعصاب هادئة ساعدت امرأة عناصر فريق للإنقاذ في إخراج طفلتها الصغيرة البالغة من العمر أربع سنوات، من بئر عميق وقعت فيه في محافظة هينان الصينية. وكانت الطفلة وقعت في البئر خلال رحلة نظمت بمناسبة حلول فصل الربيع، ووقع الحادث عندما حاولت الطفلة التقاط ثمار أثناء الجولة.

وبسبب ضيق قطر البئر الذي لم يكن يتجاوز 40 سنتمترا ، فإنه لم يكن هناك منقذ على عين المكان قادرا على النزول إلى القاع على عمق عشرة أمتار، لمد يد المساعدة إلى الطفلة.

وبعد أن كانت تحت تأثير الصدمة واليأس انخرطت الأم في عملية الانقاذ، فأمرت ابنتها بأن تتعلق بحبل للنجاة تدلى إلى قاع البئر، مشجعة إياها على الثبات وعدم الاستسلام إلى الخوف.

وعندما تأكد عناصر الانقاذ من تمسك الطفلة بالحبل سحبوها سريعا إلى الأعلى، وأخرجوها إلى بر الأمان، ثم نقلت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتأكدت سلامتها من أي ضرر، ثم عادت إلى بيتها رفقة والدتها.

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