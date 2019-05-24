الولايات المتحدة: لص "ظريف" يقتحم منزلا ويترك مفاجأة لصاحب المنزل

تفاجأ أحد سكان مدينة ماساتشوستس الأمريكية لدى عودته من العمل بأن منزله قد تم اقتحامه من قبل غريب، لكن المثير في الأمر أن ذلك "الغريب" لم يسرق شيئا. بل الطريف أن هذا "المتسلل اللطيف" بترتيب المنزل وتنظيفه.

وقال نات رومان (44عاما) وهو صاحب البيت أنه خلال عودته إلى منزله الأسبوع الماضي، لاحظ ما يشير إلى اقتحام شخص بيته، فأغراض البيت ليست في مكانها، وخُيل له أن هناك أشياء أخرى قد اختفت.

ولكن بعد تفقده لأرجاء البيت لم يجد شيئا مفقودا، بل وعكس ذلك فقد وجد أن أسرّة الغرف مرتبة، والسجاد نُظف بالمكنسة الكهربائية، حتى المرحاض تم تنظيفه وأضاف "اللص الظريف" لمسته الخاصة بعد أن وضع الورود على لفائف ورق المرحاض.

ووصف رومان الذي اتصل بالشرطة فيما بعد التجربة بالغريبة والمريبة.

وقال الرقيب دانيال كامبل في شرطة المدينة أن المخفر لم يسمع بقصة مشابهة من قبل، ولا يوجد أي مشتبه فيهم.

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وذكر رومان أنه ربما قد ترك بابه مفتوحا قبل ذهابه للعمل ما مكن الشخص الغريب من دخوله، مفترضا أن يكون الشخص "خادمة" ذهبت لمنزله للخطأ بدل منزل شخص آخر.

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