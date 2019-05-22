شاهد: عرض أقدم سيارة بورشه في العالم في المزاد

تستقبل مزادات سوذبيز هذا الصيف ضيفة قديرة يبلغ عمرها 80 عاماً.

الضيفة هي سيارة بورشه من طراز 64 والتي تمت صناعتها عام 1939 سابقة بذلك أول سيارة رسمية للشركة تم إطلاقها بعدها بنحو عقد.

حيث منعت الحرب العالمية الثانية بورشه 64 من الظهور حينها، لتنتزع بورشه 365 التي أطلقت عام 1948 لقب السيارة الرسمية الأولى.

تم انتاج السيارة من طراز 64 من قبل شركة فولكس فاغن المملوكة للحكومة آنذاك، وكان من المفترض أن تخوض سباق برلين روما بطول 1500 كيلومتراً والذي كان مقرراً في أيلول سبتمبر 1939.

يقول آندي بريل المتخصص في سيارات بورشه: " إنها من طراز 60 K 10، أو ما تعرف باسم بورشه 64، تم انتاجها في ورشة عمل بورشه الأولى في شتوتغارت في 1939-1940، للسباق المخطط بين برلين وروما والذي لسوء الحظ لم يحدث بسبب اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية".

خلال الحرب العالمية الثانية، كما يقول بريل، حولت عائلة بورشه، فرديناند بورشه وابنه فيري، السيارة من سيارة سباق إلى سيارة بمقاعد مريحة واستخدمتها في أنشطتها اليومية.

ولم يتم انتاج الكثير من هذا الطراز، تم الاكتفاء بثلاثة سيارات، وحدها السيارة التي ستعرض في المزاد هي الباقية.

وبحسب بريل فإن فرصة الحصول على واحدة من السايرات الأولى التي أرست تراث سباق السيارات لا يمكن التقليل من أهميتها، خاصة وأن بورشه أصبحت عنوناً لنجاح هائل في قطاع سباقات السيارات مستمر حتى يومنا هذا.

وبحسب المتخصص في مزاد السيارات لدى سوذبيز ماركوس غوريغ فإن السارة لا تزال في حالتها الأصلية، مع محركها وقطع غيارها الأصلية.

وحققت السيارة نجاحاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي حيث اجتذبت ما يقرب من 10 آلاف تعليق في الساعات الأربع والعشرين الأولى من أول مشاركة لصورها وقصتها بحسب ما قال غوريغ.

احتفلت بورشه بـ 70 عامًا من الإنتاج في العام الماضي (1948-2018). تشير الشركة إلى نفسها على أنها الشركة المصنعة للسيارات الرياضية الأكثر تقليدية والشركة المصنعة للسيارات الأكثر ربحية في العالم. وتتراوح أسعار سيارات بورشه بين 44 ألف جنيه إسترليني وأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.

وسيتم عرض الطراز 64 في معرض "سوذبيز سانت جورج ستريت غاليري Sotheby's St. George Street Gallery" في الفترة من 21 إلى 24 مايو قبل الذهاب للمزاد في كاليفورنيا في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس.

ومن المتوقع أن تحقق السيارة سعراً يتراوح ما بين 15-20 مليون دولار أمريكي.

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