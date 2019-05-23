شاهد: عملية إنقاذ شاب بقي عالقا خارج مبنى تعرض للحريق في روما

أُجبر شاب على الخروج من غرفته والبحث عن ملجأ آمن على الحافة الخارجية للمبنى الذي يسكن فيه بعد أن نشب حريق هائل في المكان الواقع في العاصمة الإيطالية روما، يوم أمس الأربعاء 22 أيار/مايو.

ويمكننا أن نلاحظ وبشكل واضح كيف بقي الشاب ممسكا بالحافة الخارجية للمبنى، في محاولة منه لإنقاذ حياته، وتجمع حشد من الناس بالقرب من المبنى لمشاهدة رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق وانقاذ الشاب العالق على الحافة.

وفي نهاية المطاف، نجحت العملية وتمكن رجال الإنقاذ من سحبه بواسطة رافعة. والجدير بالذكر أنه تم إنقاذ الشاب دون إصابات وسط تصفيق الجماهير.

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