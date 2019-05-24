نتنياهو يشكر صديقه السيسي على إرسال مروحيتين لإخماد حرائق إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مصر أرسلت طائرتي هليكوبتر للمساعدة في إخماد الحرائق التي تشهدها إسرائيل وسط درجات حرارة هي الأعلى في البلاد خلال العام الجاري.

ووصلت درجات الحرارة في مدن طبريا وبئر سبع إلى 45 و44 درجة مئوية بينما بلغت 40 و38 درجة في القدس وتل أبيب على التوالي.

وخص نتنياهو من صوفه بصديقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالشكر على إرسال الطائرتين، كما قال إن دول اليونان وكرواتيا وإيطاليا وقبرص أرسلت مساعدات للجانب الإسرائيلي.

PM Netanyahu: "As of now assistance has come from Greece, Croatia, Italy, Egypt and Cyprus and we very much appreciate it. I would like to thank my friend Egyptian President el-Sisi for sending two helicopters." pic.twitter.com/mOUp6fvgHG — PM of Israel (@IsraeliPM) May 24, 2019

وأضاف أن كل من السلطة الفلسطينية وروسيا عرضا المساعدة.

وأتت الحرائق على عشرات المنازل وإغلاق عدة طرق سريعة بالقرب من الغابات وتلقى أكثر من 400 شخص إسعافات بسبب ضربات الشمس.

كذلك أُجلي أكثر من 3500 شخص يسكنون مناطق في مرمى النيران.

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