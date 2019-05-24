بكين تندد ب"أكاذيب" واشنطن بشأن هواوي

شنت الخارجية الصينية اليوم الجمعة هجوماً لاذعاً على ما وصفته بالأكاذيب الأمريكية بشأن شركة هواوي للاتصالات.

وكذّب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو يوم الخميس تصريحات المدير التنفيذي لهواوي بشأن استقلالية الشركة وصلاتها بالحكومة الصينية.

وشدد الرئيس التنفيذي رين جينغفيي على استقلالية شركته ونفي قطعاً تسريبها لمعلومات المستخدمين وهو ما كذّبه بومبيو في أعقاب وضع الولايات المتحدة هواوي على قائمة تجارية سوداء ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها.

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني: "استمر بعض من السياسيين الأمريكية مؤخراَ في فبركة الإشاعات بشأن هواوي دون تقديم أي دليل واضح من الأدلة التي طلبتها الدول".

وتأتي التصريحات المتبادلة في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم حيث تطالب الولايات المتحدة حلفاءها الغربيين بعدم تشغيل شبكات هواوي للجيل الخامس.

وأضاف كانغ أن "الولايات المتحدة تسعى لتضليل شعبها عبر الأكاذيب" في ظل افتقار حربها التجارية ضد الصين لدعم الشارع الأمريكي، بحسب وصفه.

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