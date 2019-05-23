مايك بومبيو: الصين تشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن الصين تشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي الأمريكي، مبديا اعتقاده أن مزيدا من الشركات الأمريكية ستقطع علاقاتها مع هواوي تكنولوجيز.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي إنه يصدق تقريرا أوردته صحيفة نيويورك تايمز بأن الصين تستخدم أدوات مراقبة عالية التقنية لاضطهاد أقليات مثل المسلمين الويغور.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت مقالا في الخامس من مايو - أيار بعنوان "علينا القلق من استخدام الصين لتطبيقات مثل تيك توك" أشارت فيه إلى استغلال الصين لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل القيام بممارسات تنتهك حقوق الإنسان.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن هيمنة الجيل الخامس والسرعة العلية لنقل البيانات التي يعد بتوفيرها للمستخدمين حول العالم ستعطي الإمكانية لمنافس دولي لها مثل الصين أفضلية كبيرة واشنطن ليست مستعدة لتقبلها. وهو سباق تكنولوجي وصفته صحيفة التايمز الأمريكية بأنه "المعركة الأكثر أهمية من أجل التفوق التكنولوجي العالمي منذ سباق الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي لوضع رجل على القمر."

وتعد تقنية الاتصالات الجديدة عوائد بمليارات الدولارات إن لم يكن تريليونات، بالإضافة إلى آلاف من فرص العمل الجديدة المطلوبة للمشاركة في بناء بنية تحتية لتخديم مليار من مستخدمي الانترنت المقبلين حول العالم.

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