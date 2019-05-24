دراسة: العاملون في لحام المعادن مهددون بسرطان الرئة أكثر من المدخنين

لطالما كان معروفا بأن المدخنين هم الاكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، لكن في دراسة حديثة كشف العلماء بأن العمال في مجال اللحام قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان.

وذلك من خلال استنشاقهم للأبخرة الناتجة عن عمليات لحم المعادن.

وقالت الدكتورة دنيتزا بلاجيف الباحثة في جامعة يوتا الأميركية "تم تصنيف أبخرة اللحام سابقا على أنها مسببة للسرطان".

على الرغم من ملاحظة أن عمال اللحام يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة فهناك العديد من العوامل الأخرى بما في ذلك التدخين والتعرض للأسبستوس وغيره من المواد المسببة للسرطان والتي من المحتمل أن تسهم في هذا الخطر المتزايد" دنيتزا بلاجيف باحثة في جامعة يوتا الأمريكية

وخلال الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتحليل بيانات من 45 دراسة سابقة شارك فيها نحو 17 مليون شخص، وبشكل عام زاد احتمال إصابة عمال اللحام أو من يتعرضون لأبخرة اللحام بسرطان الرئة بنسبة 43 في المئة.

وعندما فحص الباحثون فقط بيانات الدراسات التي تركز على التدخين والتعرض لمادة الأسبستوس، كانت أبخرة اللحام لا تزال مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 17 في المئة.

تطالعون ايضا على يورونيوز:

تايوان أول منطقة آسيوية تسجل رسميا زواج المثليين.. احتفالات ومباركة دينية

طالب بلا مأوى ... يحصل على منحة دراسية بقيمة 3 مليون دولار

عامل فلسطيني يلحم المعدات الزراعية في طوباس في الضفة الغربية رويترز

وقالت بلاجيف "من الواضح الآن أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى عمال اللحام لا تفسرها هذه العوامل الأخرى بشكل كامل... ومن خلال هذه الدراسة يمكن تصنيف أبخرة اللحام على أنها تسبب السرطان للبشر".

ويتعرض نحو 110 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم لأبخرة اللحام سواء من عمال اللحام أو المارة.

afp

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: