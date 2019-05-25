حزب الشعب الأوروبي يعلن من ميونخ الحرب على القوميين والشعبويين

يخوض حزب الشعب الأوروبي غمار الانتخابات الأوروبية هذا الأحد بإعلان حرب على القوميين والشعبويين، داعيا الناخبين إلى تشكيل وحدة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وخلال التجمع الأخير من الحملة الانتخابية للحزب في مدينة ميونخ الألمانية قدم مرشح الحزب مانفريد فيبر وعودا، تتعلق باعتماد سياسة تحمي من الجريمة المنظمة والاستثمار الخارجي والتجارة الخارجية.

وقال فيبر إنه هناك سحب كثيفة في الأفق بشأن التجارة والبريكسيت وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وان ذلك من شأنه ان يخلق عدم الشعور بالأمان، موضحا أنه لذلك السبب يتعين على الأوروبيين أن يتخذوا موقف واضحا. ويخوض فيبر الانتخابات الأوروبية أملا في الفوز برئاسة المفوضية الأوروبية، ليحل مكان جون كلود يونكر.

والملاحظ في هذه الانتخابات أن القوى المعارضة للاتحاد الأوروبي لها ثقل كبير في الانتخابات، وقد تجنبت تلك القوى هذه المرة الخلافات السياسية الكلاسيكية، إذ ان أحزابا يمينية متطرفة لا تتهم مباشرة الاتحاد الأوروبي، الذي تأمل أحزاب يسارية في المقابل التخلي عنه.

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