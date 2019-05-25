برغم خيبة دوري الأبطال.. سان جيرمان يمدد عقد مدربه توخيل

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت تمديد عقد المدرب توماس توخيل ليستمر حتى نهاية موسم 2020-2021.

ولم يتمكن المدرب السابق لبوروسيا دورتموند إلى قيادة سان جيرمان إلى ما هو أبعد من دور الستة عشر بدوري الأبطال كما أنهى موسم 2018-2019 بنتائج متذبذبة رغم فوزه بلقب الدوري المحلي بفارق 16 نقطة.

وخسر سان جيرمان نهائي كأس فرنسا ومن دور الثمانية في كأس الرابطة كما خرج من دوري الأبطال بعد الهزيمة على ملعبه من مانشستر يونايتد الإنكليزي بنتيجة 3-1 بعد التقدم بنتيجة 2-0 في ملعب أولد ترافورد.

وقال النادي في بيان "يسر باريس سان جيرمان الاعلان عن تمديد عقد توخيل لموسم إضافي. ويمتد عقد المدرب الألماني الآن حتى 30 يونيو 2021".

وشكر توخيل، الذي درب بروسيا دورتموند لموسمين قبل انتقاله إلى باريس، مشجعي سان جيرمان ورئيس النادي ناصر الخليفي.

وقال توخيل "هذا يعزز طموحي في قيادة الفريق إلى أعلى قمة من خلال العمل الشاق. أنا متأثر جدا بدعم المشجعين وأثق في أن القادم أفضل للنادي".

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