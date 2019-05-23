مانشستر سيتي: رحيل غوارديولا إلى يوفنتوس "هراء"

نفى البرتو غالاسي، محامي مانشستر سيتي، وعضو مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم، الخميس، الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب غوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وتهكم غالاسي عندما استضافته محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية قائلاً بسخرية إن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي مجرد "هراء" مضيفا أن غوارديولا يريد البقاء في مانشستر.

وقال غالاسي إنه تحدث إلى اللاعب التشيكي السابق بافيل نيدفيد الذي يشغل حالياً منصب نائب مدير رئيس يوفنتوس، وهو صديقه المقرب، وضحكا سوياً من الإشاعة التي تحدثت عن انتقال غوارديولا إلى صفوف النادي الإيطالي.

وكانت وكالة الصحافة الإيطالي AGI قد ذكرت سابقاً أن غوارديولا سينتقل قريباً إلى نادي السيدة العجو، بعقد يؤمن له 24 مليون يورو سنوياً. وارتفعت إثر ذلك أسهم يوفنتوس بأكثر من 3 في المئة يوم الخميس. وقال متعاملون إن السهم تلقى دعما من شائعات تولي غوارديولا تدريب الفريق.

جاء ذلك بعد إعلان يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة 17 أيار/مايو الفائت رحيل المدرب ماسيميليانو أليغري عن النادي في نهاية الموسم.

وكان النادي الإنجليزي قد احتفل سير موكباً عملاقاً أمام جماهيره منذ يومين احتفالا بالإنجاز التاريخي الذي حققه هذا الموسم بعد تحقيق لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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