باريس سان جيرمان يرسل نيمار إلى البرازيل لاستكمال علاجه

قال نادي "باريس سان جيرمان" متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن مهاجمه نيمار دا سيلفا سيواصل التعافي من إصابة في القدم في البرازيل تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.

وتعرض نيمار لكسر في القدم خلال الفوز بهدفين لصفر على ستراسبورغ في كأس فرنسا في 23 يناير-كانون الثاني وسيبتعد لمدة عشرة أسابيع.

وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي.

وقال "باريس سان جيرمان" في بيان مشيرا إلى أن اللاعب البالغ عمره 27 عاما سيسافر إلى بلاده يوم الخميس "كجزء من عملية التعافي، قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة عشرة أيام".

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