السترات الصفراء يتظاهرون في بروكسل ضد "الديكتاتورية الأوروبية"

دعت السترات الصفراء في بلجيكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات في بروكسل، اليوم الأحد 26 أيار/ مايو، ضد ما سمته "الديكتاتورية الأوروبية"، لتتزامن هذه التحركات مع اليوم النهائي من الانتخابات الأوروبية التي ينتظر مواطنو الاتحاد نتائجها بفارغ الصبر لمعرفة كيف سيبدو مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

وتجمع نحو 250 متظاهراً في المحطة الشمالية في بروكسل.

قامت الشرطة بمنع المظاهرة التي لم يطلب منظموها تصريحاً بخروجها، وقامت بإحاطة المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى الحي الأوروبي، في حين تمكنت مجموعة أخرى من المتظاهرين من الإفلات وحاولوا الوصول إلى وسط المدينة.

وخلال المظاهرات تم تسجيل بعض أعمال التخريب.

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