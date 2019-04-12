بروكسل تدرس فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية وضعت قائمة بواردات أمريكية قيمتها نحو 20 مليار يورو (22.6 مليار دولار) قد تفرض عليها رسوما جمركية في نزاع بين الجانبين بشأن الدعم لصناعة الطائرات‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار بسبب ما تعتبر واشنطن دعما مجحفا يمنح لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات. ‭‭‭‭

وستكون إجراءات الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالشكوى التي قدمها التكتل إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات. وما زال يتعين ان تحدد لجنة تحكيم في المنظمة القيمة النهائية لإجراءات مضادة محتملة.

وقالت المفوضية في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بدأت إعداد إجراءات مضادة في قضية بوينغ، مضيفة آنذاك أنها منفتحة على مناقشات مع الولايات المتحدة، بشرط ألا تقترن بشروط مسبقة وأن تهدف لتحقيق نتيجة عادلة.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن من المتوقع أن تنشر المفوضية قائمة بالمنتجات في 17 أبريل نيسان لبدء عملية المشاورات العامة والتي يمكن بعدها تعديل القائمة.

وقد تكون القيمة النهائية للإجراءات المضادة التي ستحددها لجنة تحكيم منظمة التجارة العالمية أقل. وطلب الاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر من منظمة التجارة أن تجيز إجراءات مضادة بقيمة 12 مليار دولار. وقد لا يصدر قرار لجنة التحكيم قبل مارس آذار 2020.

وتخوض الولايات المتحدة وأوروبا نزاعا بشأن مزاعم متبادلة بتقديم دعم غير قانوني لشركتي الطيران العملاقتين. والقضية مطروحة في منظمة التجارة العالمية منذ حوالي 15 عاما وتتمخض عن انتصارات جزئية للجانبين.