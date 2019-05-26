ظريف: إيران لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية

نقل التلفزيون العراقي اليوم الأحد عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قوله إن طهران لديها رغبة قوية في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج.

وقال ظريف خلال لقائه بنظيره العراقي إن بلاده ظريف يقول اقترحنا إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة.

وأضاف أن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي الشامل الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي لتعيد فرض العقوبات الاقتصادية ضد طهران.

كما دعا الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها ويقول إن عليها عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق.

ووصف ظريف التصرفات الأمريكية بأنها تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة وذلك بعد تسيير واشنطن لسفن وجنود إلى الخليج في ظل توتر الأوضاع وارتفاع وتيرة التهديدات بين البلدين.

وقال إن إيران ستتصدى بقوة لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية.

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