محادثات وزير الخارجية العماني مع جواد ظريف لخفض التوتر في الخليج

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم السبت، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الخليج بين طهران وواشنطن.

وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإيران، وسبق وأن لعبت دور الوسيط بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.

وواشنطن وطهران على خلاف منذ وقت طويل فيما يتعلق ببرنامجي إيران النووي والصاروخي. وتصاعدت التوترات بعدما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة بمنطقة الخليج، وقالت الولايات المتحدة إنها أسقطت طائرة إيرانية مسيرة واحدة على الأقل، وهو ما تنفيه طهران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الوزيرين اجتمعا، دون الخوض في تفاصيل المحادثات.

وقال التلفزيون "تمت الزيارة في إطار عمل العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين بهدف تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية... والقضايا الدولية".

للمزيد على يورونيوز:

لماذا زار مسؤولون روس طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران؟

إسرائيل تتهم حزب الله بتهريب أسلحة من ميناء بيروت ونصر الله ينفي

بعد تغريدة ترامب عن ماكرون.. الرئيسان يبحثان الضرائب الرقمية والوضع في إيران